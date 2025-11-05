JA NISAM NIČIJA STRANA! Zorica Marković oladila Mikija, neće da mu podilazi! (VIDEO)

Pokušali da reše konflikt.

Miki Duduć i Zorica Marković su se ovog jutra izjadali jedno drugog.

- Svako od nas ima pravo da se ponaša kako hoće, a ja nisam ničija strana. Ja sam ovde sama i ne treba mi niko - navela je Zorica.

- Mi smo naši i tako će ostati što se mene tiče, ja ne mogu da držim stranu protiv tebe. Neću nikog da pržim - rekao je Miki.

Miki je rekao da su ga neke Zoričine reči pogodile, ali ona nije stala na njegovu stranu.

- Ja sam srčan da izgubim osećaj samokontrole kad mi neko spomene nekog mog. Krivo mi je što smatraš da ja pi*am po sebi - istakao je Dudić.

- Ako kažem "ispada da pi*aš po sebi" nema potrebe da razmišljaš o tome, jer nisam rekla "pi*aš po sebi" - navela je Markovićeva.

Autor: R.L.