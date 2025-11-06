AKTUELNO

Zadruga

Zorica Marković ponovo otvara wc kafenisanje: Najavila svakodnevno druženje sa Aneli, Kačavenda ih isprozivala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- A da se ti ne ložiš na Situ? Toliko si je branio, a sad se motaš oko njenog sina - glasilo je pitanje.

- Ne, ne ložim se. Ja sam branio kroz to kako mi je Sita sebe prezentovala kroz tih par dana. Ja sam rekao ako je to istina da je to monstruozno. Imam poštovanje prema svakom članu porodice osobe koju volim - rekao je Luka.

- Pre 15 minuta je rekao da je Nerio Aneli smetanja u rijalitiju - dodala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Zoricu Marković.

- Kad ćeš da aktiviraš wc kafe sa Aneli? - glasilo je pitanje.

- Da budemo klozetarke? Od sutra krećemo kafu. Od sutra ljubavi krećemo, pa onda svaki dan - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Radujem se klozetarkama. Bilo je komentara da se Zorica prijavljuje u priču. Žao mi je što ne mogu spolja da gledam te bogougodne savete i prevrtanje očima. Mislim da će to da bude ozbljan šou - rekla je Milena.

- Sve i da je bilo tako ja nikog nisam izdala i prodala - dodala je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

