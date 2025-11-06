AKTUELNO

Zadruga

JE L' TREBA DA BACIM POSTELJINU KAD RASKINEM SA ŽENOM? Asmin i Dača ponovo ogovarali Aneli, Alibabu je interesovalo OVO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne izbacuje je iz glave.

Dača Virijević i Asmin Durdžić otišli su u šetnju, a glavna tema im je bila Aneli Ahmić.

- Malopre se deru Aneli i Luka, a ona kaže: "Tu je Dačo, nemoj se derat" - rekao je Dača.

- Šta su pričali - raspitivao se Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam nisam slušao. A sinoć je rekla: "Asmin mi dao da mu mirišem posteljinu, ali ja njemu ne prilazim dragi gledaoci, više nema Aneli mu ne oprašta". Zamisli stala i obraća se gledaocima u kameru - naveo je Virijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' treba da bacim posteljinu kad raskinem sa ženom - pitao je Asmin.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Upoznao sam dosta mangupa, ali on to nije: Luka žestoko razvezao jezik i brutalno opleo po Asminu! (VIDEO)

Zadruga

Aneli polako gubi kontrolu!? Ponovo priznala da Asmin govori ISTINU, kad je shvatila pokušala ponovo da ga POKOPA (VIDEO)

Zadruga

PRVI SUSRET ANELI I ALIBABE: Pogledajte kako je reagovao Asmin, ovo suočavanje su svi čekali! (VIDEO)

Farma

Samo Jelenu da dohvatim: Conjo poludeo za Golubovićkom, sve vreme ispitivao Pecu o intimnim temama! (VIDEO)

Farmeri

NIJE MU LAKO! Boža čim Kristijan zamakne - odmah pita za Elenu! (VIDEO)

Zadruga

Ne veruje šta vidi svojim očima: Gastozu pala roletna, ovaj Anđelin potez ga je zaprepastio! (VIDEO)