JE L' TREBA DA BACIM POSTELJINU KAD RASKINEM SA ŽENOM? Asmin i Dača ponovo ogovarali Aneli, Alibabu je interesovalo OVO! (VIDEO)

Ne izbacuje je iz glave.
Dača Virijević i Asmin Durdžić otišli su u šetnju, a glavna tema im je bila Aneli Ahmić.
- Malopre se deru Aneli i Luka, a ona kaže: "Tu je Dačo, nemoj se derat" - rekao je Dača.
- Šta su pričali - raspitivao se Asmin.
- Ne znam nisam slušao. A sinoć je rekla: "Asmin mi dao da mu mirišem posteljinu, ali ja njemu ne prilazim dragi gledaoci, više nema Aneli mu ne oprašta". Zamisli stala i obraća se gledaocima u kameru - naveo je Virijević.
- Je l' treba da bacim posteljinu kad raskinem sa ženom - pitao je Asmin.
Autor: R.L.