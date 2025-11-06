AKTUELNO

Zadruga

OPŠTI HAOS! Maja i Filip svim silama dokazuju da nisu imali intimne odnose, Anita i Janjuš udružili snage da ih raskrinkaju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Saga se nastavlja!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ne mogu da kažem da sam čuo ikad ovo. Da li ti Anita čažeš? - pitao ej Janjuš.

- Ne, kunem se u Alekseja - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko je bio na žurki bilo je prisno. Ja sam rekao Maji da ne treba tako da bude, a ona se naljutila na mene. Zašto je to tako, ja ne znam. Ova se kune u dete, nije valjda luda. Filip ne bi priznao nikad ni za koga - rekao je Janjuš.

- Kunem se i? Ti si prvi koji kaže da se dokaže, kako da dokažem sad? - skočio ej Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ste se nameračili? Želi svoju sramotu da prikrije. Ona je ponizila druge devojke, a ona je ispala mnogo gora od njih - rekla je Maja.

- Ja mogu za svakog da izmislim od spolja - rekao je Filip.

- Kad je bila tema za Enu i Gastoza mi smo pričali i ti si mi rekao da je to istina, a onda si mi rekao za Majino du*e. Ne mogu da dokažem - rekla je Anita.

- Imali bi nešto onda ovde - pravdao se Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

