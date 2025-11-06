OPŠTI HAOS! Maja i Filip svim silama dokazuju da nisu imali intimne odnose, Anita i Janjuš udružili snage da ih raskrinkaju (VIDEO)

Saga se nastavlja!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.
- Ne mogu da kažem da sam čuo ikad ovo. Da li ti Anita čažeš? - pitao ej Janjuš.
- Ne, kunem se u Alekseja - rekla je Anita.
- Ko je bio na žurki bilo je prisno. Ja sam rekao Maji da ne treba tako da bude, a ona se naljutila na mene. Zašto je to tako, ja ne znam. Ova se kune u dete, nije valjda luda. Filip ne bi priznao nikad ni za koga - rekao je Janjuš.
- Kunem se i? Ti si prvi koji kaže da se dokaže, kako da dokažem sad? - skočio ej Filip.
- Šta ste se nameračili? Želi svoju sramotu da prikrije. Ona je ponizila druge devojke, a ona je ispala mnogo gora od njih - rekla je Maja.
- Ja mogu za svakog da izmislim od spolja - rekao je Filip.
- Kad je bila tema za Enu i Gastoza mi smo pričali i ti si mi rekao da je to istina, a onda si mi rekao za Majino du*e. Ne mogu da dokažem - rekla je Anita.
- Imali bi nešto onda ovde - pravdao se Filip.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: A.Anđić