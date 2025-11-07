AKTUELNO

Zadruga

Sve skenira: Aneli uvidela šta Luka radi, ubeđena da je odlepio za Majom Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pomno ga prati!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju raspravu Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić.

- Ja vidim neke stvari u prolazu, samo što nisam više ista ona koja će da pravi haos. Videla sam sinoć kad je pušten klip Maje i Filipa, on je skočio odmah i otišao da puši. Ona nema emociju prema Janjušu i to verujem, a ja isto nemam emociju prema bivšim - rekla je Aneli.

- Je l' misliš da on gleda u Maju? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da se napolju sve vidi - rekla je Aneli.

- Ja nisam gledao u Maju, to je laž apsolutno. Ja sam sa namerom izašao da pušim kada sam video Maju, sklonio sam se - rekao je Luka.

- Prestani više da lažeš - rekla je Aneli.

- Sve je u pravu, ne znam više kako da se ponašam prema ovoj devojci u odnosu - rekao je Luka.

- Ja kad ćutim, ne odgovaram im i nemam emocije. Šta je ovo više? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene je Aneli muvala, ako hoće Mića da bude realan nek kaže - rekao je Luks.

- Beži, budalo - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

