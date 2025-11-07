AKTUELNO

Zadruga

Suočavanje oči u oči: Terza zahteva istinu o Milici od Anđela, on pokušao da se opere od svega! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Borislav Terzić Terza pozvao je Anđela Rankovića da obave razgovor o svemu što je saznao o njegovoj aferi sa Milicom Veličlković tokom emisije "Gledanje snimaka".

- Vidim da ti je loše. Ja samo hoću kao čovek da pričam sa tobom, šta se dešavalo i kako ti je pisala. To je drugo stanje, možda se i zaljubila. Kako ste krenuli komunikaciju i da li je dolazilo do tih poruka to da ti piše? - pitao je Terza.

- Milica i ja smo se čuli dok je bila trudna i moja majka je nju uvek pozdravljala - rekao je Anđelo.

pročitajte još

SKANDAL: Anđelo trudnoj Milici Veličković slao svoj polni organ, Anita obelodanila detalje njihove afere! Ranković prebledeo kao krpa, znoj mu lije ni

- Da li ti je pisala u ljubavnom smislu? - pitao je Terza.

- Ne. Bilo je posle, ne dok je bila trudna, kad izađe negde mi pusti Reljinu pesmu. Kako je mogla da se zaljubi u mene kad se nikad nismo videli? Ona kad sretne naše društvo pošalje mi sliku. Imali smo i kontakt, kad izađu u grad - govorio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li te je zvala na s*ks u trudnoći? - pitao je Terza.

- Ne. Nisu mi logične te stvari - rekao je Ranković.

- Ja sam u šoku iskreno, neću da te lažem i nije mi prijatno da ovo čujem, kao što mi nije bilo prijatno da čujem da ju je Rajačić j*bao, a družili smo se ovde. Ona je majka mog deteta i to su ružne stvari - pričao je Terza.

pročitajte još

Prošao sam pakao zbog nje, a sad me on izdaje? Anđelo besan kao ris na Đedovića, ne može da veruje da šuruje s Anitom! (VIDEO)

- Maja kaže da ima prepiske sa drugaricom, ne znam šta se dešava - rekao je Anđelo.

- Ružno mi je da provodim vreme sa tobom i da si mi drag, a to je majka mog deteta. Bolesno je - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' te zvala nekad da se vidite? - pitao je Terza.

- Ne, kad su bili u gradu javi se, pošalje sliku i to je to - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Haos u programu uživo: Zbog Anđelove afere sa Milicom Veličković cela Bela kuća skočila na noge! (VIDEO)

- Vidiš da je Maja rekla za tu drugaricu da je ona htela - govorio je Terza.

- Ne znam ko je ta - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ANELI I ASMIN OČI U OČI: Ona jedva dočekala da ugrabi priliku da razgovaraju, nastao haos zbog male Nore! (VIDEO)

Domaći

Osveta se služi hladna: Maja na Anitine oči ščepala Filipa, od ovih prisnih scena pobednici Elite 7 nije bilo dobro! (VIDEO)

Zadruga

Ne dolazi sebi od šoka: Gruja ocrnio Munju, pa pokušao da se opere od akcije sa Kristinom! (VIDEO)

Farma

ONE SU NEUMORNE: Aleksandra i Dušica se svađaju od kako su oči otvorile (VIDEO)

Zadruga

POKUŠAO DA SE OPERE: Anđelo sasuo Luki sve u lice, zamerio mu što je majku nazvao MONSRUMOM, pa pokušao da mu otvori oči (VIDEO)

Zadruga

Terza prebledeo kao krpa: Saznao da ga je Mina Vrbaški raskrinkala, Munja pokušao da ga opere! (VIDEO)