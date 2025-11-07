Suočavanje oči u oči: Terza zahteva istinu o Milici od Anđela, on pokušao da se opere od svega! (VIDEO)

Drama!

Borislav Terzić Terza pozvao je Anđela Rankovića da obave razgovor o svemu što je saznao o njegovoj aferi sa Milicom Veličlković tokom emisije "Gledanje snimaka".

- Vidim da ti je loše. Ja samo hoću kao čovek da pričam sa tobom, šta se dešavalo i kako ti je pisala. To je drugo stanje, možda se i zaljubila. Kako ste krenuli komunikaciju i da li je dolazilo do tih poruka to da ti piše? - pitao je Terza.

- Milica i ja smo se čuli dok je bila trudna i moja majka je nju uvek pozdravljala - rekao je Anđelo.

- Da li ti je pisala u ljubavnom smislu? - pitao je Terza.

- Ne. Bilo je posle, ne dok je bila trudna, kad izađe negde mi pusti Reljinu pesmu. Kako je mogla da se zaljubi u mene kad se nikad nismo videli? Ona kad sretne naše društvo pošalje mi sliku. Imali smo i kontakt, kad izađu u grad - govorio je Anđelo.

- Da li te je zvala na s*ks u trudnoći? - pitao je Terza.

- Ne. Nisu mi logične te stvari - rekao je Ranković.

- Ja sam u šoku iskreno, neću da te lažem i nije mi prijatno da ovo čujem, kao što mi nije bilo prijatno da čujem da ju je Rajačić j*bao, a družili smo se ovde. Ona je majka mog deteta i to su ružne stvari - pričao je Terza.

- Maja kaže da ima prepiske sa drugaricom, ne znam šta se dešava - rekao je Anđelo.

- Ružno mi je da provodim vreme sa tobom i da si mi drag, a to je majka mog deteta. Bolesno je - rekao je Terza.

- Je l' te zvala nekad da se vidite? - pitao je Terza.

- Ne, kad su bili u gradu javi se, pošalje sliku i to je to - rekao je Anđelo.

- Vidiš da je Maja rekla za tu drugaricu da je ona htela - govorio je Terza.

- Ne znam ko je ta - rekao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić