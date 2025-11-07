AKTUELNO

Zadruga

Duboko ga boli k**ac za tebe: Mića shvatio da Anita i dalje voli Anđela, pa pokušao što pre da je osvesti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobednica Elite 7 sumnja u Anđelovu ljubav prema njoj!

Anita Stanojlović došla je u ''Pab Prijatelji'' kako bi popričala sa Lepim Mićom o odnosu s Anđelom Rankovićem, za kog tvrdi da

- Filip je rekao da ga ti ne interesuješ, onda mora i tebe da više ne interesuje - rekao je Mića.

pročitajte još

Nisam želela da navuče kapuljaču: Anita totalno pala u očaj nakon što je izdala Anđela, ne želi da on bude u depresiji! (VIDEO)

- Ja ne pričam više s njim - rekla je Anita.

- Pod dva, tebi se Anđelo ne obraća i nije ti došao na rođendan - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- On priča sa mnom, nudi mi mandarine i tako dalje - rekla je Anita.

- Koja je logika da ti daje mandarine, a nije ti došao na rođendan? Ja znam da ti imaš emocije prema Anđelu još uvek, ali on prema tebi nema - rekao je Mića.

- Pitanje da li je i imao - odgovorila je pobednica Elite 7.

- U to se ne mešam, ali svaki prekid komunikacije tebi pomaže. Jasno je kao dan da imaš emocije, ali on neće biti s tobom. Idi putem koji je normalno i upašćeš u cirkus - rekao je Mića.

pročitajte još

Prošao sam pakao zbog nje, a sad me on izdaje? Anđelo besan kao ris na Đedovića, ne može da veruje da šuruje s Anitom! (VIDEO)

- Ne sedim više pored Anđela, a sa Filipom ne pričam i to je to -rekla je Anita.

- Ako su se oni dopisivali, sigurno nije ona njemu iz čista mira rekla: ''Dođi da me j*beš'', on da je prekinuo kontakt bio bi čist, ali ako je nastavio da ima kontakt, onda je loš - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je bio sa mnom ovde, a odjednom ima takve poruke sa Milicom i posle izlazi ovde da je imao simpatije prema Aneli. One su morale da mu se svide na bilo koji način da bi im pisao poruke - rekla je Anita.

- To nema veze s tobom - rekao je Mića.

pročitajte još

Aneli i Asmin opet NA RATNOJ NOZI! Ona otkrila da Alibaba ima sina, a onda je izašao na videlo njen flert sa Anđelom! Bebica kipti od besa, a Maja i A

- Kako nema? Onda sam izigrana - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti najbolje znaš da li te on voleo i koliko. Ti njega voliš i dalje očigledno, a njega boli po svemu sudeći duboko k*rac za tebe - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Luda žurka u kazinu: Danas je poseban dan za Anitu, Ljupka Stević joj zapevala specijalnu pesmu! (VIDEO)

Domaći

Navijam za Filipa Đukića: Anita pred početak Elite 9 priznala koliko joj je rijaliti promenio život! Rečima o bivšem napraviće totalni karambol

Zadruga

I sa njim sklopila primirje! Đukić odvojio Aneli, pa joj sasuo sve u lice: Znam ga 30 godina, on te VOLI! (VIDEO)

Zadruga

Da spavam na tvom krevetu bez tebe? Gastoz i Anđela sve bliži i bliži, on joj zamerio što je hladna prema njemu (VIDEO)

Zadruga

Dao sve od sebe! Ilija Pečenica se osamio sa Aneli, rešio da joj otvori oči: Ginuo je za tebe, borio se maksimalno! (VIDEO)

Domaći

Blista od ljubavi i sreće! Anita prvi put progovorila o dečku, više ne ponavlja stare greške: Puno puta sam se opekla...