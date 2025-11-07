Duboko ga boli k**ac za tebe: Mića shvatio da Anita i dalje voli Anđela, pa pokušao što pre da je osvesti! (VIDEO)

Pobednica Elite 7 sumnja u Anđelovu ljubav prema njoj!

Anita Stanojlović došla je u ''Pab Prijatelji'' kako bi popričala sa Lepim Mićom o odnosu s Anđelom Rankovićem, za kog tvrdi da

- Filip je rekao da ga ti ne interesuješ, onda mora i tebe da više ne interesuje - rekao je Mića.

- Ja ne pričam više s njim - rekla je Anita.

- Pod dva, tebi se Anđelo ne obraća i nije ti došao na rođendan - rekao je Mića.

- On priča sa mnom, nudi mi mandarine i tako dalje - rekla je Anita.

- Koja je logika da ti daje mandarine, a nije ti došao na rođendan? Ja znam da ti imaš emocije prema Anđelu još uvek, ali on prema tebi nema - rekao je Mića.

- Pitanje da li je i imao - odgovorila je pobednica Elite 7.

- U to se ne mešam, ali svaki prekid komunikacije tebi pomaže. Jasno je kao dan da imaš emocije, ali on neće biti s tobom. Idi putem koji je normalno i upašćeš u cirkus - rekao je Mića.

- Ne sedim više pored Anđela, a sa Filipom ne pričam i to je to -rekla je Anita.

- Ako su se oni dopisivali, sigurno nije ona njemu iz čista mira rekla: ''Dođi da me j*beš'', on da je prekinuo kontakt bio bi čist, ali ako je nastavio da ima kontakt, onda je loš - rekao je Mića.

- On je bio sa mnom ovde, a odjednom ima takve poruke sa Milicom i posle izlazi ovde da je imao simpatije prema Aneli. One su morale da mu se svide na bilo koji način da bi im pisao poruke - rekla je Anita.

- To nema veze s tobom - rekao je Mića.

- Kako nema? Onda sam izigrana - rekla je Anita.

- Ti najbolje znaš da li te on voleo i koliko. Ti njega voliš i dalje očigledno, a njega boli po svemu sudeći duboko k*rac za tebe - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić