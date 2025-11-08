Repetirala vređalicu: Kačavenda se naoštrila i brutalno izvređala Aneli, žestokim prozivkama nema kraja! (VIDEO)

Udara nikad niže!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću koji je pobesneo kao ris na svoju bivšu devojku Aneli Ahmić.

- Ja sam hteo još na početku da radim DNK test, ti si mi najveća greška u životu. Idu mi na k*rac ove njen laži, jednom reci istinu - rekao je Alibaba.

- Milena kako ti komentarišeš? - upitao je Darko.

- Sve mi se smučilo. Setimo se šta je pričala za Mevlidu i tako dalje. Govorila je jasno i glasno da je bila na klinici za kiretažu, a sada je pila tabletu. Aneli najviše boli 2 miliona dinara koje je Alibaba poslao Staniju i mislim da u ovoj sezoni ona blefira. Ja se nadam da će ovog puta da joj se uvali puška. Ovaj autfit joj neće pomoći, ove godine nemam šta da kradem. Jedva čekam poligraf i mislim da se priča šalta. Ja se pitam kako ne ustane da napuši Maju Marinković s kojim je u sukobu zbog Luke, pa zato što je boli k*rac za Luku. Evidentno je da nju zanima Janjuš i to je tako. Ona ima sigurnost da ostavi kod Site dete da joj ga čuva za lovu, a nema poverenja da ocu svog deteta da dete da ga vidi. Ja jedva čekam da vidim šta će se desiti sa DNK i te fore da je ona jadna majka i tako dalje me ne zanimaju - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić