PONAŠAŠ SE KAO DA IMAŠ PETNAEST GODINA: Uroš Stanić osudio Đukićeve postupke i način na koji tretira Anitu: UVREDIO SI JE ONIM... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredni na redu da da svoj sud o današnjoj anketi i imanuje najsebičnije osobe, bio je Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Filip. Imaš trideset i kusur godina, a ponašaš se kao da imaš petnaest. Pored toga, jedva čekam da vidim koja će ti biti naredna kokoška u kokošinjcu. Ne ponašaš se lepo prema Aniti, uvredio si je onim što si rekao da ne bi nikada bio sa nekom devojkom koja ima dete, to je tako. Pored toga, Asmin je veoma sebičan, on je uvalio u problem svoje dete i Aneli, veoma se sebično ponaša i ne dopada mi se to nikako - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

