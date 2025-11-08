AKTUELNO

Zadruga

Najavila haos: Maja isplanirala uništenje Filipa i Anite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Odlučila da bude surova!

Maja Marinković prozivala je Filipa Đukića, a onda mu najavila da će večeras na "Nominacijama" biti surova prema njemu i Aniti Stanojlović.

- Kako ste vi muškarci bezkarakterna gamad - rekla je Maja.

- Ajde odmori malo, pola sedam je - dodao je Filip.

- Odj*bi, budalo. Kakvo si ti g*vno ljudsko - govorila je Maja.

- Kako će Taki da te nad*va kad bude ovde došao - pričao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe uvek hvalim da si dobar i kulturan. Iskvario si se - pričala je Maja.

- Odmori - rekao je Filip.

- Večeras ću da vas us*rem na nominaciji, moraću da kažem šta mislim. Ja sam mislila da se ne spremam, ali ne vredi kad moram da komentarišem - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

