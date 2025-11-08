Moj tip, malo nenormalan: Anita priznala da je bacila oko na Luku Vujovića! (VIDEO)

Šok!
Anita Stanojlović u pabu "Prijatelji" priznala je da joj se dopada Luka Vujović. Ona je takođe otkrila i da Asmina Durdžića ne gleda u ljubavnom smisli jer je sa njegovom devojkom sedela pred ulazak u "Elitu 9".
- Ko ti se od novih najviše svideo fizički? - pitao je Lepi Mića.
- Milan, Luka mi je sladak još od prošle sezone - rekla je Anita.
- Sa ili bez kačketa? - dodao je Mića.
- Njegova faca i stav. Isti mi se sa i bez, ali volim takav tip. On je malo nenormalan, a nisam ni ja normalna. Pa i Filip je isto nov - govorila je Anita.
- Filip ti je stara ljubav. Rekao sam da ti se ne računaju stari. Imaš Pop, Viktor, Milan, Murat, Jompas, Asmin - rekao je Mića.
- Ma kakav Asmin? Ja sa njim pričam o svemu. Ja sam sedela sa njegovom devojkom pre ulaska - govorila je Anita.
