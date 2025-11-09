ŠMEKER ŠTITI DEVOJKE SA KOJIM SPAVA! Asmin osudio Filipa, pa Anitu proglasio najlepšom devojom! Maja izgorela od ljubomore (VIDEO)

Šok!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Filip je momak kog ja stvarno gotivim, ali neke stvari ne podržavam. Mi sa 37 ili 38 godina imamo i te kako odgovornost za devojke. Jedan šmeker i napolju zaštiti devojke sa kojima spava. Ti si meni rekao da je Anita nešto posebno i da je poštuješ kao devojku. Mogao si da je zaštitiš. Ako ste ti i Maja jako dobri drugari, trebao si da joj kažeš da malo popusti - rekao je Asmin.

- To je sve zbog mene. Ljubomoran je na druženje mene i Filipa - rekla je Maja.

- Nema veze sa Majom, ja nju ne ogovaram po ćoškovima. Treba malo Filip da bude šmekere! Ja nemam ništa loše protiv tebe - rekao je Asmin.

- Ja sam rekao moram da razmislim, ali kad je bilo za Anitu onda sam skapirao. Ja sam sa njim i dalje dobar - rekao je Filip.

- Rekao si lepo da ne bi bio sa devojkom koja ima dete...Ti nemaš dete i nemaš taj osećaj još - rekao je Asmin.

- Ja sam prema njoj otvoren. Meni je bitno kakvo mišljenje ima o meni osoba sa kojom sam - rekao je Filip.

- Anita je lepa, zgodna i prija mi njena energija. Imam lepe teme sa njom, ne smara me i ne priča mi gluposti. Meni nije normalno da si bila njegova najveća ljubav i da nema potrebe da te zaštiti - rekao je Asmin.

- Ona nije bila moja najveća ljubav! Rekao sam da će plakati 15 minuta i onda će da ustane i ovo i ono. Ako nekog voliš onda ćutiš. Ja sam pretrpeo go*na ovde za neke moje veze ovde - rekao je Anđelo.

- Za mene je ona najlepša i najzgodina. Nećšto najlepše što sam video! Shvatam da si još mlada. Namazana nisu uopšte, ali će to sa vremenom da dođe. Ne smatram da si utorak devojka, više bih rekao da je on utorak momak. Ostavljam tebe srce - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić