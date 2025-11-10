MENI JE LUKA TOP, ZANIMLJIV JE! Anita rešila da pomrsi konce Aneli, Dača i Mina joj daju MLAZNI POGON! (VIDEO)

Ne zna se ko će na koju stranu.

Danilo Virijević, Anita Stanojlović i Mina Vrbaški seli su ispred paba da popiju jutarnju kafu i da ogovaraju Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Aneli me pitala da li me je Asmin poslao da muvam Luku, reko ne, meni je Luka top, baš mi je zanimljiv - navela je Anita.

- Videla je ona da Luka gleda Anitu, pa sad ovo radi namerno da pokrije, kao ona videla spolja da smo mi namestili Luku. Bilo je hiljadu situacija Luka i Maja, kako ja to mogu da namestim, kad je on prišao da pita nešto Maju. On nju ne može očima... - rekao je Dača.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.