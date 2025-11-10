AKTUELNO

Zadruga

MENI JE LUKA TOP, ZANIMLJIV JE! Anita rešila da pomrsi konce Aneli, Dača i Mina joj daju MLAZNI POGON! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne zna se ko će na koju stranu.

Danilo Virijević, Anita Stanojlović i Mina Vrbaški seli su ispred paba da popiju jutarnju kafu i da ogovaraju Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli me pitala da li me je Asmin poslao da muvam Luku, reko ne, meni je Luka top, baš mi je zanimljiv - navela je Anita.

- Videla je ona da Luka gleda Anitu, pa sad ovo radi namerno da pokrije, kao ona videla spolja da smo mi namestili Luku. Bilo je hiljadu situacija Luka i Maja, kako ja to mogu da namestim, kad je on prišao da pita nešto Maju. On nju ne može očima... - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

JA SAM TVOJ TIP MUŠKARCA! Asmin muva Teodoru, ona ga podsetila na Staniju! (VIDEO)

Farma

'BORIM SE DO ZADNJE KAPI KRVI ZA TEBE' Nakon što je Elena ušla u VEZU sa Ognjenom, Peca se setio da postoji Aleksandra! (VIDEO)

Zadruga

IZMEĐU DVE VATRE: Sve sluti na pomirenje Aneli i Alibabe!? Luka prebledeo, Bebica izvukao keca iz rukava pa izazvao HAOS! (VIDEO)

Zadruga

Opet promenila ploču: Aneli ipak tvrdi da ju je Alibaba prevario sa Stanijom, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

S cveta na cvet: Mina se vratila Terzi nakon muvanja sa Anđelom, izaziva ga svojim oblinama (VIDEO)

Domaći

On priznaje, ali ne priznaje: Munjez i dalje tvrdi da nije prevario Anu, Ena otkrila da je htela razgovor sa njom (VIDEO)