AKTUELNO

Zadruga

DRUG, DRUG, PA DRUGO STANJE! Sara Šajić spustila Anitu na najniže grane, pokazala zube! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije naivna!

Sara Šajić nastavila je da rešete učesnike i deli male budžete, pa je sledeći na redu za mali budžet bio Uroš Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pomirio si se sa Majom dok nije ušla Anita, kad je ona ušla okrenuo si se - rekla je Sara.

- Ne možeš to da porediš, ja imam ime i prezime, meni ne treba niko, ja sam najekstravagantniji učesnik, imam svoje fanove - rekao je Uroš.

- Čudi me da dve godine pričaš o tome a da nisi uradio DNK, ja da sam muško, odmah bih to uradila. Veliki se egoista, namazan si, pokvaran, ponižavaš utorak devojke. Vanju osuđuješ, a Anitu braniš, a sve su iste - sasula je Sara Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima razlike - pobunila se Anita.

- Ja imam stav, a to sve govori o vama . Ovde niko nije ljubomoran na tebe, imaš toliko iskustva, pobednica si, a ponizila si se da tako posle jednog dana dopustiš to sebi. Videćemo sa kim ćeš sad, možda sa Milanom, drug, drug pa drugo stanje - istakla je Sara i dala Stanojlovićevoj mali budžet.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Skinuo joj masku: Terza otkrio da mu je Sofija zbog svoje ljubomore zabranila da razgovara sa Anom Spasojević! (VIDEO)

Zadruga

Kraljica spinovanja: Sofi uvalila Sofiji kosku samo da sebe opere od flerta s Gastozom, ona poludela! (VIDEO)

Farmeri

Andrea na aparatima zbog Luksa i Jakšićeve: Pala na najniže grane, pa se žalila Eleni: ONA MU PUNI GLAVU... (VIDEO)

Farma

BOŽA PAO NA NAJNIŽE GRANE: Poveo Kristijana da mu pomogne sa Enom (VIDEO)

Domaći

PRIZNAO SIMPATIJE: Evo koji takmičar je bacio oko na Anitu, uzdigao je u zvezde komentarom, pa Đukiću zamerio OVO (VIDEO)

Zadruga

Dao svoj sud: Drug Aleksandre Nikolić progovorio o njenom odnosu sa Ivanom! (VIDEO)