DRUG, DRUG, PA DRUGO STANJE! Sara Šajić spustila Anitu na najniže grane, pokazala zube! (VIDEO)

Nije naivna!

Sara Šajić nastavila je da rešete učesnike i deli male budžete, pa je sledeći na redu za mali budžet bio Uroš Stanić.

- Pomirio si se sa Majom dok nije ušla Anita, kad je ona ušla okrenuo si se - rekla je Sara.

- Ne možeš to da porediš, ja imam ime i prezime, meni ne treba niko, ja sam najekstravagantniji učesnik, imam svoje fanove - rekao je Uroš.

- Čudi me da dve godine pričaš o tome a da nisi uradio DNK, ja da sam muško, odmah bih to uradila. Veliki se egoista, namazan si, pokvaran, ponižavaš utorak devojke. Vanju osuđuješ, a Anitu braniš, a sve su iste - sasula je Sara Asminu Durdžiću.

- Ima razlike - pobunila se Anita.

- Ja imam stav, a to sve govori o vama . Ovde niko nije ljubomoran na tebe, imaš toliko iskustva, pobednica si, a ponizila si se da tako posle jednog dana dopustiš to sebi. Videćemo sa kim ćeš sad, možda sa Milanom, drug, drug pa drugo stanje - istakla je Sara i dala Stanojlovićevoj mali budžet.

Autor: R.L.