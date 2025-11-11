Uložila zadnji atom snage da ga ućutka: Anita radi punom parom, na sve načine pokušava da zaustavi Anđela! (VIDEO)

Plaši se razotkrivanja?

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, ali su ga prekinuli Anita Stanojlović i Anđelo Ranković koji su sve vreme spuštali loptu.

- Mićo ti si sve znao i znao si da njegova majka nju neće prihvatiti zbog svega - rekao je Janjuš.

- Ma kako da ne - rekao je Mića.

- Anđelo, šta si ti sada sve ispričao? - upitala je Anita.

- Sve što i sinoć - rekao je Anđelo.

- Ne kapiram tvoju poentu večeras - rekla je Anita.

- Ništa novo nisam rekao - rekao je Anđelo.

- Večeras si išao do detalje - rekla je Anita.

- Veza nije bila fejk nego prava - rekao je Mića.

- Nisi trebao da detaljišeš jer ja ne bih detaljisao - rekla je Anita.

- Ja sam morao sve da kažem što sam i sinoć rekao - rekao je Anđelo.

- Ti si sada pričao za tvoj rođendan, a ja nisam - rekla je Anita.

- Zato što si ti pričala i ostavljala prostor - rekao je Anđelo.

- Ja ništa nisam radila - rekla je Anita.

- Zbog tebe sam p*der i bis*ksualac već deset meseci - rekao je Anđelo.

- Šta je tebi kriv moj brat da pričaš neke stvari? - upitala je Anita.

- Šta su tebi uradile moje devojke? - upitao je Anđelo.

pročitajte još Milica Kemez progovorila nakon skandaloznih optužbi bivšeg muža Bore Santane: Evo šta je poručila posle priče da je u vezi s NJEGOVIM DRUGOM

- Nisam ih dirala - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić