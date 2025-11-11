Šok preokret: Anita pere Anđela od sopstvenih optužbi, pa priznala da očekuje da je ponovo izvede na pravi put! (VIDEO)

Promenila ploču!

Voditelj Milan Milošević dao je priliku takmičarima u emisiji "Pretres nedelje" da iznesu svoj sud o haosu Anite Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Anita, da li si ti realna? Rekla si na Igri istine da si folirant, a sad demantuješ. Da li ti je dao lažnu nadu da ćete da se pomirite? - pitao je Uroš.

- Ja sam u svađi rekla milion puta da je folirant - rekla je Anita.

- Dala si Tamari dokaze, a onda si je stopirala. Kreneš, pa staneš. Njegova majka ne pokazala nepoštovanje prema tebi. Što je bio sa tobom ako je znao da majka neće da te prihvati zbog Matore i svega, a znao je da mu majka ima uticaj? Zbog plasmana i svega pokazao je da je prevarant i da je obmanuo naciju - govorio je Uroš.

- Možda je bio folirant, ali da nije ušao pomogao mi je i ja možda ne bih izgurala bez njega - dodala je Stanojlovićeva.

- Anita, zašto Anđelo nije u dobrim odnosima sa majkom? - pitala je Miljana.

- Ja to nisam rekla... Mi smo stali - rekla je Anita.

- Ja bih se složila sa Ivanom. Anita, ja znam da je u odličnom odnosu sa majkom. Ko vas je savetovao danas od takmičara? - pitala je Miljana.

- Niko, ja sam sama prišla njemu i dogovorili smo se - dodala je Anita.

- Anita, ti si pobednicam, stani iza svojih reči. Pobednica i majka dečaka dozvoljava sebi da se seče, ide po šumama, ide gola, pa kao da je pobegla iz ludnice, a ne pobedila u "Eliti 7". Sama si započela temu, zbog čega Anđelo nije dobar sa majkom? - govorila je Kulićeva.

- Slagala sam - dodala je Anita.

- To je pobednica - dodala je Miljana.

- Ja ću opet da pobedim i Anđelo će opet da me izvede na pravi put - poručila je Anita.

Autor: A. Nikolić