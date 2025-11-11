Pukao mu film: Bebici prekipelo kad je video u čemu Teodora ide u izolaciju, ona se skockala za sve pare! (VIDEO)

Obukla nikad izazovniju pidžamu!

Nenadu Macanoviću Bebici pala je roletna kada je video Teodoru Delić kako ide obučena u izolaciju i to joj je odmah prebacio, a ona je i dalje od njega zahtevala da je pusti da razbistri glavu.

- Tebi je samo to u glavi - rekao je Bebica.

- Pravi klipove - rekla je Teodora.

- Ne ide se u izolaciju kad nekog voliš - rekao je Bebica.

- Je l' možeš samo da me pustiš i videćeš sve? - upitala je Teodora.

- Ja znam da neće biti ništa u izolaciji. Ovo je njoj već šesta izolacija i nije mentol, neće biti ni komunikacije - rekla je Teodora.

- To sad namerno pričaš da bi ona čula, smešan si - dodao je Dača.

Autor: N.Panić