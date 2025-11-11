NEĆU DOZVOLITI DA OSPORAVAJU ANĐELA! Sofija najavila da će stati uz Rankovića, a Minu urnisala: Nema tu emocija! (VIDEO)

O svemu je dala svoj sud.

Sofija Janićijević pozvana je ovoga jutra u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je popričala o svim aktuelnim temama koje tresu Belu kuću.

Ona je otkrila kako je izgledao njen sinoćni ulazak.

- Ja sam se osećala kao da sam već bila u dvorištu, nisam imala nimalo treme, drago mi je da sam ovde. Već sam dala sud o nekim učesnicima, ali možda se nešto promeni usput - rekla je ona.

Drvo je želelo da zna šta je Sofijin utisak večeri od prethodne noći.

- Najveći utisak Anđelo i Anita, deluje mi da nije završena ta priča, deluje da svi krive Anđela, a svaki muškarac bi odustao na njegovom mestu, baš mi je bilo žao, jer sam imala utisak da su ga svi napali u trenutku. Nijedan dečko ne bi ostao sa takvom devojkom, ali svi žele da svale krivicu na njega, jer su ljubomorni na njega, a ja sam na njegovoj strani. Lepo se postavi, kaže joj da sedne. Ljudi ne znaju kako treba da se ponaša muškarac, a kako žena. Neću ubuduće dozvoliti da osporavaju Anđela, samo zato što su ljubomorni.

Drvo je upitalo Sofiju šta misli o Bebici i Teodori.

- Ja sam i na Instagramu napisala šta će biti, veridba je fejk priča, Teodora ne verujem da ima emocije prema Nenadu, gleda muškarce, ako ti se ne sviđa Filip kažeš "Ne". Mislim da će da se pomire ili sutra, večeras će Bebica da je uhodi, da je juri, on će da trpi i da guta njene gluposti, ona će da radi šta hoće - istakla je ona.

Zatim je komentarisala Minu, ali i Terzu.

- Očekivala sam da će naš susret biti takav. Devojka me komentarisala kad sam ja bila ovde, a ona napolju, mogla je da komentariše situaciju, a ne mene kao osobu, to je radio i Asmin, ja to ne volim. Iz tog razloga sam i ja nju komentarisala žestoko, ja volim da upoznam pa neka je i najgora k*rvetina, možda je i dobra. Ipak, ona me komentarisala na takav način i stavila barikadu, ja sam pružila ruku, Terzi nisam jer ga nisam videla. Pružila bih mu ruku, ja podržavam sve što radi, jako je fejk, ali to je njegov život, da li je to Mina ili ne, mene ne interesuje, mi smo davno završena priča - rekla je Janivijevićeva.

Sofija je ispričala šta ju je od Mine najviše pogodilo.

- Ona kaže: "Znam ja šta rade one u Tetovu", ja sam htela da me neko slika, vlasnik lokala, da sam ja postojala u tom mestu, to je laž. Ne postoji ta priča, a ona fura tu priču, to je njen fazon, želi da me predstavi onako kako želi da me drugi vide, ja im to neću dozvoliti, mogu samo da laju, laju kuje, ali ih ne čujem. To je trula priča, šuplja priča, nije me povredilo. Ona je pričala da se bavila prostitucijom, da se družila sa Comarom, ona je rekla da su izlazile par puta, sad je sa njenim bivšim verenikom, a bila je uz nju kad je on bio sa mnom - navela je ona.

- Između mene i Terze je bilo i hemije i zaljubljenosti, ali više me ne interesuje kao partner. A između njega i Mine postoji neka hemija, ali neku emociju i zaljubljenost ne vidim - zaključila je ona.

Autor: R.L.