ŠTA ĆE OVA K*RVINSKA ŠTIKLA OVDE?! Mama Džehva ostala u šoku kad je otvorila fioku! (VIDEO)

Haos u garderoberu.

Goca Džehverović ušla je u garderober i ostala u šoku. Pronašla je mokre pantalone, ali i neparne štikle.

- Gledaj budale, kakva je ovo voda ovde, zovi Sunčicu da dođe ovde - povikala je Goca.

- Stavila si mokre pantalone po ovom krevetu, voda curi, šta je s vama, je l' ste vi normalni - rekla je Džehva.

- Pa šta je ovo, za gde ovo služi, šta će ova k*rvinska štikla ovde - govorila je Goca dok se čudila štiklama.

- To je štikla Vanje Prodanović - istakla je Mina.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.