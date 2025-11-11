ŠTA ĆE OVA K*RVINSKA ŠTIKLA OVDE?! Mama Džehva ostala u šoku kad je otvorila fioku! (VIDEO)

Haos u garderoberu.
Goca Džehverović ušla je u garderober i ostala u šoku. Pronašla je mokre pantalone, ali i neparne štikle.
- Gledaj budale, kakva je ovo voda ovde, zovi Sunčicu da dođe ovde - povikala je Goca.
- Stavila si mokre pantalone po ovom krevetu, voda curi, šta je s vama, je l' ste vi normalni - rekla je Džehva.
- Pa šta je ovo, za gde ovo služi, šta će ova k*rvinska štikla ovde - govorila je Goca dok se čudila štiklama.
- To je štikla Vanje Prodanović - istakla je Mina.
Autor: R.L.