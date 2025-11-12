Nije mogao da se suzdrži! Bata Laki i Nadica Ademov doveli Bebicu do suza, on uplakan izleteo iz kazina (VIDEO)

Ne dolazi sebi!

Za večerašnju atmosferu na žurki zadužena je pevačica Nadica Ademov, zajedno sa Bata Laki bendom, koji će, ne sumnja se, napraviti žurku za pamćenje.

Naime, kako je Nadica kročila u kazino, učesnici su se obradovali, te se tako odmah latila mikrofoma. Kako je na samom početku zapevala emotivnu baladu, Nenad Macanović Bebica seo je kraj rulet stola, te je sve vreme plakao.

U jednom trenutku, Bebica nije mogao da se suzdrži, te je tako uzeo jaknu i rekao Anđelu Rankoviću da ide sa žurke, a kako će ova žurka proteći, ostaje nam da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić