AKTUELNO

Zadruga

Hej mala, malena, srce si mi zavela: Đukić naručio pesmu od Bata Laki benda, ove stihove posvetio Teodori?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ona ne skida osmeh s lica!

Pevačica Nadica Ademov i Bata Laki bend zadužen je za atmosferu, a iako je žurka tek otpočela, može se reći da atmosfera doseže polako vrhunac. Sada je FIlip Đukić naručio pesmu, a svi se pitaju da li je ove stihove posvetio Teodori Delić.

pročitajte još

Izofirala sve! Kačavenda likuje zbog Teodore i Đukića, pa šokirala otkrićem: Između Vanje i Asmina GORI! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo jedna samo za Filipa, samo disko - rekao je pevač Bata Laki benda, a potom je zapevao:

pročitajte još

Nije mogao da se suzdrži! Bata Laki i Nadica Ademov doveli Bebicu do suza, on uplakan izleteo iz kazina (VIDEO)

- Da si moja devojčica, živela bi kao kraljica, danju kao kraljica, a noću kao carica. Hej mala malena, srce si mi zavela - pevao je pevač ovaj veliki hit, dok Teodora nije skidala osmeh s lica.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da ostane imuna na njega: Aneli se ozarila čim se Janjuš pojavio u izolaciji, Luki neće biti dobro kad čuje šta je tražila od njega! (VIDEO)

Zadruga

Posle se pitate što je mamba kraljica rijalitija: Maja likuje jer je pomutila um Alibabi i Luki (VIDEO)

Zadruga

Potrudiću se da budem direktnija: Maja rešila da se poigra sa Lukinim mozgom, Aneli zasigurno neće biti dobro! (VIDEO)

Domaći

Prvo javno pojavljivanje Edite Aradinović nakon vesti da joj je bivši dečko UHAPŠEN: Evo u kakvom izdanju se pojavila pred kamerama (FOTO)

Domaći

Kakvo iznenađenje: Baka od Sofi dočekala Mateju, on Aneli proglasio svojom NAJVEĆOM GREŠKOM! (VIDEO)

Domaći

Nikad ne pljuj tanjir iz kog si jeo: Zlata i Peja posavetovali sina da ne blati Enu Čolić, on ponosan na roditelje! (VIDEO)