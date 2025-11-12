Hej mala, malena, srce si mi zavela: Đukić naručio pesmu od Bata Laki benda, ove stihove posvetio Teodori?! (VIDEO)

Ona ne skida osmeh s lica!

Pevačica Nadica Ademov i Bata Laki bend zadužen je za atmosferu, a iako je žurka tek otpočela, može se reći da atmosfera doseže polako vrhunac. Sada je FIlip Đukić naručio pesmu, a svi se pitaju da li je ove stihove posvetio Teodori Delić.

- Evo jedna samo za Filipa, samo disko - rekao je pevač Bata Laki benda, a potom je zapevao:

- Da si moja devojčica, živela bi kao kraljica, danju kao kraljica, a noću kao carica. Hej mala malena, srce si mi zavela - pevao je pevač ovaj veliki hit, dok Teodora nije skidala osmeh s lica.

Autor: Nikola Žugić