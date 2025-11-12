AKTUELNO

Zadruga

SPUSTILI LOPTU: Aneli i Nerio rešili da porazgovaraju, nesuglasice ostavili u prošlosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zaboravili na žestoke reči!

Aneli Ahmić rešiča je da obavi razgovor sa Neriom Ružanjijem, inače njenim sestrićom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim da krenem da treniram, da dobijem koji kilogram - rekao je Nerio.

- Da, treba da kreneš da treniraš - kazala je Aneli.

- Ja imam 60kg, a treba da imam petnaest kilograma više - istakao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa da, samo da se malo nagojiš. Malo da dobiješ na kilaži. S kim najviše voliš da proviš vreme ovde? Sa Dušicom? - rekla je Aneli.

- Da, sa njom - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

