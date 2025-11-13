AKTUELNO

Zadruga

Pala u očaj: Aneli ne može da poveruje da se Luka i Alibaba podržavaju, ovakvom preokretu se nije nadala ni u snu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Izdao je verenik?!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića. ﻿

- Što si uništio Aneli noć koja joj je bila bitna? - glasilo je pitanje.

Isfrustrirana ženo, mrš od mene: Luki pala roletna i Aneli sasuo gorku istinu u lice, ne želi više da je vidi! (VIDEO)

- Ukoliko se misli na našu mesečnicu, onda joj nije bitno ni malo. Gledao sam da joj ugodim jer je nervozna zato što ima ženske probleme - rekao je Luka.

- Uopšte nisam bila nervozna dečko - odgovorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uf ovo dečko kad čujem, mnogo se iznerviram - rekao je Luka.

- Ima nešto u šta Aneli ne veruje, a zna od spolja nešto za Luku - rekla je Matora.

Ne želiš da budem žrtva? Luka uložio zadnji atom snage da vrati Aneli u krevet, ona mu provalila plan! (VIDEO)

- Meni je drago što se on i Asmin podržavaju i dogovaraju u svojim izlaganjima. Njemu ide u prilog da se slaže sa Asminom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

