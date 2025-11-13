Sve bliži totalnom kraju?! Luka otkrio zbog čega je strgao Aneli verenički prsten s ruke (VIDEO)

Skandal!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Zašto si skinuo prsten od Aneli i raskinuo - glasilo je pitanje.

- Zato što sam siguran da ne zaslužujem da mi ikada izgovori da želim da je uništim i da joj uništim život, konstantno kada smo zajedno, ona plače, ne prođe tri dana a da ne zaplače. Sve joj moje smeta, tako da ne vidim poentu jednog odnosa. Jedno je ono što mi pričamo, a drugo je šta pokazujemo. Da dozvolimo ovakve stvari, ja nisam za to, mislim da ona nije svesna da ona mora mene da sluša, a ne ja nju - rekao je Luka.

- Ne znam koji je razlog, on najbolje to zna, sada je rekao, smatram da je istina...Skinuo ga je i rekao je da smo završili za čitav život, ako se ja sećam - rekla je Aneli.

- Ako žena kojoj dam prsten i kažem da je sledeći korak da se venčamo, kaže da je uništavam, da sam ovo ili ono, najmanje što mogu da joj kažem je da skine prsten - rekao je Vujović.

- Poštujem tu njegovu odluku, ne znam šta će se desiti, ja njega volim i to je to - rekla je Ahmićeva.

Autor: Nikola Žugić