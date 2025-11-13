AKTUELNO

Zadruga

Zbog toga si i ubrzao veridbu: Zorica ubeđena da je Bebica već ranije uvideo poglede Đukića i Teodore! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Koliko ti je krivo što si podržavaju buduću "utorak devojku" samo zato što tebe mrze jer si jedan od najboljih komentatora i ubadaš pravo u metu - glasilo je pitanje.

- To je moje mišljenje o njemu, ona nije "utorak devojka'' - rekao je Bebica.

- Ja nikada nisam podržavala njihovu vezu jer mislim da to nije ljubav. Ukoliko neko može da se sladi to sam ja, pošto si ti mene gazio dok meni nije bilo dobro - rekla je Matora.

- Kada su me šestoro njih iz klana napadali i nisu imali osećaja, sada ću ja biti čovek. Ne znam samo kako on nije video pre veridbe - rekla je Zorica.

- Nisam video inače ne bi bila veridba - rekao je Bebica.

- Ljubomorisao si joj pre veridbe - rekao je Dača.

- Ne, nije istina - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

