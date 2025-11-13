Njemu nema pomoći: Maja otkrila da li misli da je Luka namerno legao u njen krevet u Odabranima (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Kako komentarišeš Luku koji spava na tvom krevetu i na tvojoj strani u Odabranima, da li misliš da će se magije maknuti - glasilo je pitanje.

- Nema njemu pomoći! Ne mislim da je to namerno, ja nisam kvarna, njih dvoje su par imaju pravo da legnu gde hoće. Meni ovo izgleda kao da Luka...On uživa u ovome, mozak mi je spržio. Stvarno ne mislim da je to namenski i za krevet, iskreno kažem. Nema njemu pomoći! Što se njihovog odnosa tiče, ne vidim ovde nijednu svetlu tačku, oni se samo svađaju, prozivaju, osim interesa, ne vidim šta ih drži u vezi?! Čula sam kada je rekao: "Ne podržavaju nas, a vidite koliko poklona", ima potrebu da naglasi - rekla je Maja.

- On je raskinuo sa Sandrom, sezona osam, stiže brdo poklona, on i Sandra na garnituri, dva i po sata su delili poklone - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić