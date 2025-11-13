To su licemeri: Bebica urnisao svoju odabranu družinu sa veridbe, uveren da Teodoru guraju Filipu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Imaš li bar malo srama? - glasilo je pitanje.

- Teško pitanje stvarno... Izgleda da nemam, ali ja se ne smatram krivom i radim ono što osećam, a ne bih imala srama da ne radim ono što osećam - rekla je Teodora.

- Šta je tvoj cilj da ubediš Teodoru da ostavi Bebicu? - glasilo je pitanje za Minu Vrbaški.

- Rekla sam da radi šta oseća. Pitala sam je da li je srećna, a rekla je da nije. Nisam je ubeđivala nego rekla da radi ono što oseća - rekla je Mina.

- Kako mene može Mina da ubeđuje ili bilo ko? - pitala je Teodora.

- Nikog nisam ubeđivala, niti me interesuje. Čula sam kad je bila njihova rasprava kad joj je uzeo kofer, ona je krenula na cigaretu, a on je rekao da ide sa ljudima koji joj spletkare i pune glavu - dodala je Vrbaški.

- Kad bude izašla napolje videće ko su joj prijatelji. Ljudi sa kojima se druže joj nisu prijatelji i ne žele joj dobro. Naravno da su oni licemeri - rekao je Bebica.

