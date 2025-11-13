ŠOK PREOKRET: Filip skočio da brani Teodoru, pa Bebicu proglasio glavnim krivcem jer ga je varala na oči! (VIDEO)

Odlučio da stane uz nju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Klošarko, je l' poštuješ i voliš Bebicu tako što u izolaciji pokaziješ Đukiću tetovaže? - glasilo je pitanje.

- Radim ono što osećam. Ako se to tako gleda, ne poštujem i ne volim. Pričali smo spontano

- Nije pokazivala kao da se skinula gola. Ja kapiram da su gledaoci pristrasni. Okrenula se na bok, nije se skidala, niti sam se približavala. Krivi su i on i ona. Mene Bog ne može da ubedi da on nije primetio neke stvari. Meni nije realno da mu intuicija nije nešto govorila - govorio je Filip.

- Ja sam nju pitao, ali ona mi je rekla da se ne tripujem. Ništa nije bilo drugačije bilo - dodao je Bebica.

- Terza je govorio, Milan, bar da je posumnjao. Ako se vratimo na zadnje dve godine, nisam bio tu, ali sam slušao. Ako se auto pokvari jednom, popraviš ga, posle par puta ćeš da ih promeniš - pričao je Filip.

- Ja devojke ne gledam kao auto - rekao je Bebica.

- Ona tu ništa nije kriva. Ko vidi da može da radi on će da radi, a ja sam kriv što to dopuštam i prelazim. Ja sam taj koji dopušta i ponižava se, a ona ako je radila postoji problem. Ako se nije desilo sa mnom desilo bi se sa nekim drugim. Ljudi je ne osuđuju jer vide da ona nije srećna. Ja nju nisam video da se smeje dva meseca. Ne znam da li su tako funkcionisali napolju, možda su bili srećni, ali mi takav utisak nisu odavali - govorio je Filip.

Autor: A. Nikolić