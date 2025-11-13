AKTUELNO

Zadruga

ŠOK PREOKRET: Filip skočio da brani Teodoru, pa Bebicu proglasio glavnim krivcem jer ga je varala na oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odlučio da stane uz nju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Klošarko, je l' poštuješ i voliš Bebicu tako što u izolaciji pokaziješ Đukiću tetovaže? - glasilo je pitanje.

- Radim ono što osećam. Ako se to tako gleda, ne poštujem i ne volim. Pričali smo spontano

pročitajte još

Ove reči bi dokosurile Bebicu: Teodora priznala sa je zagrljaj sa Filipom bolji od svega! (VIDEO)

- Nije pokazivala kao da se skinula gola. Ja kapiram da su gledaoci pristrasni. Okrenula se na bok, nije se skidala, niti sam se približavala. Krivi su i on i ona. Mene Bog ne može da ubedi da on nije primetio neke stvari. Meni nije realno da mu intuicija nije nešto govorila - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam nju pitao, ali ona mi je rekla da se ne tripujem. Ništa nije bilo drugačije bilo - dodao je Bebica.

- Terza je govorio, Milan, bar da je posumnjao. Ako se vratimo na zadnje dve godine, nisam bio tu, ali sam slušao. Ako se auto pokvari jednom, popraviš ga, posle par puta ćeš da ih promeniš - pričao je Filip.

- Ja devojke ne gledam kao auto - rekao je Bebica.

- Ona tu ništa nije kriva. Ko vidi da može da radi on će da radi, a ja sam kriv što to dopuštam i prelazim. Ja sam taj koji dopušta i ponižava se, a ona ako je radila postoji problem. Ako se nije desilo sa mnom desilo bi se sa nekim drugim. Ljudi je ne osuđuju jer vide da ona nije srećna. Ja nju nisam video da se smeje dva meseca. Ne znam da li su tako funkcionisali napolju, možda su bili srećni, ali mi takav utisak nisu odavali - govorio je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Rešio da je izvede na pravi put: Alibaba dao Aniti zlatne savete (VIDEO)

Zadruga

Treba da bude dosledna sebi: Dačo stao na Aleksandrinu stranu, pa označio Milovana glavnim krivcem! (VIDEO)

Domaći

JEDVA ČEKA DA VIDI ŠTA ĆE MU REĆI! Janjuš dao svoj sud o Asminu i njegovom ponašanju, ubeđen da on i dalje voli Aneli i da ga boli jer ju je ZAUVEK IZ

Farma

Baš joj je teško: Aleksandra besna zbog rasprave sa Kristijanom, Stefan joj pružio utehu, pa zapušio usta poljupcima (VIDEO)

Zadruga

NEOČEKIVANO! Aneli priznala da razmišlja da li da rodi dete, pa Maja stala uz nju i udarila na Janjuša nikad jače: IDI KOD BIVŠE ŽENE! (VIDEO)

Zadruga

Niko te neće sprdati da si "utorak": Bebica rešio da sve uradi za Teodoru, ona hladna kao led! (VIDEO)