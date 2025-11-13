AKTUELNO

Neću da odgajam tuđu decu: Filip ređa niske udarce, žestoko ponizio Anitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šokirao izjavom!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Koliko loš čovek treba da budeš da si mesecima u šemi sa Anitom koja ima dete, a onda onako govoriš o ženama koje imaju dete - glasilo je pitanje.

- Ništa loše nisam rekao, nego da je moj stav da neću da živim sa ženom koja ima dete. Šta ima ko da se vređa jer je to moj stav? Je l' sam trebao da je lažem i šutnem je kad izađemo? - govorio je Filip.

- Ja to znam i ne bih se viđala sa tobom da mi je to smetalo. Isapada kao da žene koje imaju dete ne treba da imaju druge partnere i budu prihvaćene - rekla je ona.

- To je moj stav. Mene boli uvo što sam u rijalitiju. Ja pričam šta mislim i neka se vređaju, neću da odgajam tuđu decu i šta je tu loše? Neću tuđe dete, hoću svoje - poručio je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Borislava Terzića Terzu.

- E moj druže, pravićeš ti Sofiju od blata - glasilo je pitanje.

- Da li hoću ili neću ne zanima me. Ne mogu ništa da pričam protiv Sofije, ne želim da je blatim, a nisam ni napolju. Mi da smo ostali možda bismo sad bili zajedno, ali sam odlučio da se provučem zbog pritiska - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

