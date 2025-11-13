AKTUELNO

Mržanja prema Anđelu jača od svega: Ivan i Matora bez pardona pregazili i Milicu Veličković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U emisji "Pitanja gledalaca" Borislav Terzić Terza progovorio je o Mini Vrbaški.

- Ja ne želim da se Mina oseća loše zbog pitanja - rekao je Terza.

- Ne osećam se loše zbog pitanja, a ti to praviš. Ja sam ti sve rekla. Sofija nema veze sa ovim, nego Terza - dodala je ona.

Dogovor je pao: Anita i Alibaba nakon žestokih svađa sklopili primirje! (VIDEO)

- Da, ja sam kriv jer dopuštam da pijem, a njoj to smeta. Šest dana je lepo, a u utorak upropastim sve. Izgleda da ću morati na lečenje. Ne znam šta je sa ovim ljudima? Ma ne bih se promenio ni zbo gjedne žene, ja ne pravim problem, ne muvam... Igramo, zezamo se. Mene ne zanima ništa osim nje - govorio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Matoru i Ivana Marinkovića.

- U želji da se osvetite Anđelu da li je vaš mozak registrovao da između Anđela i Comare ništa nije bilo osim blgog flerta? Da li je vaša mržnja tolika prema Anđelu da biste zgazili i Milicu? Sram vas bilo za nju - glasilo je pitanje.

Neću da odgajam tuđu decu: Filip ređa niske udarce, žestoko ponizio Anitu! (VIDEO)

- Ako je ono što je Anita rekla za osudu su i Anđelo i Milica. Ako je Anita lagala i on nije slao slike. Ako je flert za mene je i to za

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

