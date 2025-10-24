Pristrasnost mu je jača strana! Ivan rešio da ide u kontru, otkrio da NIJE video Anelinu reakciju na klip s Janjušem (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković ležao je na krevetu, te mu je tako prišla i Aneli Ahmić, pa su zajedno prokomentarisali njene reakcije na ljubavni klip s Janjušem.

- Baš sam te gledao, baš ti nisu oči zasuzile. Kada voliš nekoga, ne može. Više je on pokazao reakciju nego ti - rekao je Ivan.

- Kada sam ja bila tada, mnogi su mi govorili da pustim, da osuđujem ljubav. Ako imaš emociju, imaš reakciju, a tvoja devojka je krenula dalje, onda si sujetan - rekla je Matora, aludirajući na Anđela i Anitu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić