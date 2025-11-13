Filip Đukića ima novu devojku na nišanu? Bebica provalio njegovu igru, siguran da će sve doći na njegovo (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Bravo, pokaza si ko je Teica i da je laka. Ko je sledeća devojka? Čekamo - glasilo je pitanje.

- Nisam pominjao sledeću devojku. Neću da se pravdam, videće da li sam lagao i obrlatio. Imaju svi pravo da postavljaju pitanja, a na meni je da se dokažem. Ne mislim da sam pokazao pravo lice, nego da ona nije srećna bila u tom odnosu. Ako voliš drugu osobu, ako te ispunjava ne primećuješ druge. Jedino nesrećna devojka obraća pažnju na druge muškarce - govorio je Filip.

- Teodorina greška je što je krenula na veridbu. On je ovo video i sve je hteo da spreči veridbom da bi ona ispala monstrum. Ona nije trebala da ide tamo kad je videla šta se priprema i trebala je da kaže da je ne zanima i da joj se sviđa Filip Đukić. Naravno da je sve video kako bi napravio žrtvu od sebe i kako je od jadan i voli - pričala je Miljana.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Macanovića Bebicu.

- Bebice, glavu gore! Ništa pogrešno nisi uradio, bori se za svoju decu i pusti nju. Bio si u pravu za nju, klipovi postoje i biće njoj veselo kad bude videla sve - glasilo je pitanje.

- Ja znam da sam u pravu za sve. Ja vrlo dobro vidim sve, ko i šta kako radi. Znam zašto sam ovde i za šta se borim. Neću ništa da pričam jer ću da ispadam kreten koji hoće nešto da pokvari - pričao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Kako znaš da Maja baš, bas gotivi Asmina i ubeđuješ ga u to? - glasilo je pitanje za Filipa Đukića

- Gotivi ga, svaki put kad se pogledaju smeju se. Ja sam ubeđena da ga gotivi, a ona neka objasni kako - rekao je Filip,.

- Ja sam nap*šila Filipa kad me je pitao ne žurki koliko gotivim Asmina od 1 do 10. Meni je Asmin okej i zna da bude gotivan, a nekad zna da mi bude antipatičan, kad priča kao žena 300 na sat i pronalazi opravdanja. Mene Asmin ne interesuje kao muškarac, nisam papagaj da ponavljam - govorila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić