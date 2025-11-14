NEĆU SE SAŽALITI! Bebica rekao da Teodoru ne odvaja od svoje dece, ONA ZAPENILA! (VIDEO)

Ne gase se!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su raspravu u spavaćoj sobi, a ona ga je u jednom tenutku upitala misli li na svoju decu. On je za to vreme ponavaljao da voli i nju koliko i decu, podjednako.

- Da su ti deca najbitnija ti bi ustao, obrijao se, ošišao, jeo - rekla je ona.

- Ti i deca, ti i deca, ti i deca - ponavaljao je Bebica.

- Neću se sažaliti, nećeš me vratiti na glumu, treba da ustaneš zbog svojih kući koji te gledaju - rekla je ona.

- Ti si mi najgore uradila u životu. Ne mogu, kad jedem povraćam - istakao je Bebica.

- Valjda se setiš da imaš nekog kući ko te čeka - rekla je Delićeva.

Autor: R.L.