Likuje na sav glas: Aneli se slatko ismejala zbog Janjuša i Kačavendu, pa bivšoj drugarici udelila savet! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aleksandrom Jakšić o njenom odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem i Milenom Kačavendom.

- Čujemo od Janjuša da nije zadovoljan njenim ponašanjem i normalno da nije zadovoljan kad se žena ne ponaša kao žena. Jutros je on nju lepo odjavio - rekla je Jakšićka.

- Ma daj bre kobilo, čuli smo da si ti dama i onda si muvala Kristijana celu sezonu - rekla je Kačavenda.

- Ma daj bre ženo idi ponašaj se malo, ona je odlepila za ovim čovekom i onda joj smetam ja - rekla je Jakšićka.

- Ja ne volim to na kvarno da bude i Jakšićka je jutros ispala kvarna - rekao je Janjuš.

- Mislim da je Janjuš odlepio za Milenom, ali joj se ne sviđa njeno ponašanje. On voli mile i mazne, kad se grli s nekim i kad mu se neko prisloni na prsa, a ona ne može da bude maza i zato joj ja dajem savet da se ponaša kao mazna žena. Vidim da mu smeta kada ona dobacuje svima, mogla je videti prilike i tokom prošlih sezona, a inače su mi skladan par - rekla je Aneli.

- Ja ne mogu da osetim njihovu energiju i ljubav - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić