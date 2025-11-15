AKTUELNO

Zadruga

NEMOJ DA MI SE OBRAĆAŠ: Teodora bez milosti poručila Bebici da drži distancu od nje, on na ivici suza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nenad Macanović Bebica pokušao je da poprića sa Teodorom Delić, ali ona nije bila zainteresovana za to, pa je od nje dobio pedalu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne želim da razgovaram sa tobom. Ne znam šta radiš na krevetu, kad sam ja tu. Ne zanima me ništa. Kako da ne budem gruba, kad sam rekla hiljadu puta da mi se prvi ne obraćaš. Čoveće, od*ebi od mene - rekla je Teodora.

- Hoću, budi sigurna - dodao je Bebica.

- Da budem sigurna?! Dobro, samo nemoj da mi se obraćaš nikako - kazala je Teodora.

- Kad ćeš da se odseliš iz ovog kreveta? - upitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od*ebi od mene, ajde - kazala je Teodora.

- Želim samo da se odseliš. Drska si i bezobrazna. Ja ti kažem lepo - kazao je Bebica.

- Ja sam ti rekla da ne želim sa tobom da pričam više - istakla je Teodora.

- Dobro, kada odeš iz kreveta, onda više nema nikakve komunikacije - kazao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

