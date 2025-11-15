AKTUELNO

Zadruga

JUČE JEDNO, DANAS DRUGO: Janjuš bliske ljude iz svoje prošlosti imenovao za NAJPAKOSNIJE, pa im se obratio i obtazložio svoj stav! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Prvi je svoj sud na zadatu temu dao Marko Janjušević Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli...tebe neću staviti, samo da znaš. Najpakosnija je prema meni ispala Milena. Mi smo se pomirili bili, na početku ''Elite 9'' smo savršeno funkcionisali do pre nekoliko dana. Odjavila si mene, kao i Vanju, a tvoje druženje je posvećeno Sofiji. Druga osoba koja je pakosna je Aneneli,izvini, ali moram da te navedem. Prema meni si pakosna bila, to je činjenica. Ivan je na neki način takav, ima tu pakosnu crtu u sebi, ali je Uroš veoma pakostan - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

