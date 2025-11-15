JUČE JEDNO, DANAS DRUGO: Janjuš bliske ljude iz svoje prošlosti imenovao za NAJPAKOSNIJE, pa im se obratio i obtazložio svoj stav! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Prvi je svoj sud na zadatu temu dao Marko Janjušević Janjuš.

- Aneli...tebe neću staviti, samo da znaš. Najpakosnija je prema meni ispala Milena. Mi smo se pomirili bili, na početku ''Elite 9'' smo savršeno funkcionisali do pre nekoliko dana. Odjavila si mene, kao i Vanju, a tvoje druženje je posvećeno Sofiji. Druga osoba koja je pakosna je Aneneli,izvini, ali moram da te navedem. Prema meni si pakosna bila, to je činjenica. Ivan je na neki način takav, ima tu pakosnu crtu u sebi, ali je Uroš veoma pakostan - kazao je Janjuš.

Autor: S.Z.