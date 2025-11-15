AKTUELNO

Domaći

POKAZALA DA JOJ JE TRN U OKU: Aneli dala sve od sebe da okrivi Anitu zbog očijukanja sa Lukom, pa Vujović povukao ŠOK potez! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredna je svoj stav iskazala Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo da kažem da sam ja rešila da se potpuno okrenem sebi, biću svesna sebe i okrećem novi list. Na prvom mestu je Asmin. On je osoba koja je okupila ljude u želji da šire mržnju prema meni, a sve mu se vratilo, sve će mu se vratiti. Na drugom mestu je Anita, koja se meša u moj odnos, ona je ta koja mi dobacuje i peva Luki:''ne gledaj me tako preko njenog golog ramena'', užas. Na trećem mestu je Mina, koja je prema meni pokazala veliku pakost, to je istina - kazala Aneli.

- Ova Aneli se potpalila sad, a ima da plače za dva dana - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Brate, evo ti kačket moj da vidiš kakav je - rekao je Luka.

- Hvala ti, jedva čekam da uđeš u odnos sa Anitom - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

