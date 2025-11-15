POKAZALA DA JOJ JE TRN U OKU: Aneli dala sve od sebe da okrivi Anitu zbog očijukanja sa Lukom, pa Vujović povukao ŠOK potez! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najpakosniju osobu. Naredna je svoj stav iskazala Aneli Ahmić.

- Samo da kažem da sam ja rešila da se potpuno okrenem sebi, biću svesna sebe i okrećem novi list. Na prvom mestu je Asmin. On je osoba koja je okupila ljude u želji da šire mržnju prema meni, a sve mu se vratilo, sve će mu se vratiti. Na drugom mestu je Anita, koja se meša u moj odnos, ona je ta koja mi dobacuje i peva Luki:''ne gledaj me tako preko njenog golog ramena'', užas. Na trećem mestu je Mina, koja je prema meni pokazala veliku pakost, to je istina - kazala Aneli.

- Ova Aneli se potpalila sad, a ima da plače za dva dana - kazao je Terza.

- Brate, evo ti kačket moj da vidiš kakav je - rekao je Luka.

- Hvala ti, jedva čekam da uđeš u odnos sa Anitom - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.