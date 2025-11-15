Sita tužila Nikicu da je silovao Groficu!? Asmin izneo niz optužbi na račun Ahmića, obezbeđenje napravilo živi zid (VIDEO)

Karambol!

Žestoka rasprava Aneli Ahmić i Asmina Durdžića ne jenjava. Asmin je ovom prilikom izneo novi niz optužbi na račun porodice Ahmić, te je obezbeđenje moralo da reaguje.

- Svaka tri meseca abortiraš dete! Nema ko te nije trpao! Brat te se odrekao jer si po*ebala celo njegovo društvo! I ti i sestra tvoja! Sestra tvoja mi pu*i ku*ac kad vozim u Dubrovnik! Pričaj o sebi! Došla kao udata žena, ne znaš ispeći dva jaja. Ko je bio kod mene u Lincu? Htela je firmu da voze dr*gu na moje ime. Zakuni se u dete da lažem - vikao je Asmin.

- Neću iz principa da se zakunem! Ajde objavi. Nisi u stanju papuče da kupiš za tuširanje - vikala je Aneli.

- Imaš pozdrav od Lane! Ko je Lana? - govorio je Asmin.

- Budaletino - rekla je Aneli.

- Nameštala si drugaricu da je ubije frajer! Je l' i to lažem? - pitao je Asmin.

- Pričaj kako si brata ubio - rekla je Aneli.

- Namestila si svog brata kad je nestalo 60 hiljada evra. Ima li da nekoga nisi namestila? - pitao je Asmin.

- Jesi ti bolestan? - pitala je Aneli.

- Ko je Zika pričaj - rekao je Asmin.

- Smešan si. Bio je sa Mevlidom - rekla je Aneli.

- Zakuni se u Noru da nisi bila na afteru - rekao je Asmin.

- Jesam - rekla je Aneli.

- Meni došla trudna - rekao je Asmin.

- Je l' pravila Sita plan za mene i Luku? Što nije došla ku*va Sita da priča o svom sinu? Što se je*ala sa momkom od Mire? Gde ti je sestra narkomanka? Je l' se je*ala Grofica sa Nikicom? Je l' Sita tužila frajera da ju je silovao? - vikao je Asmin.

Autor: A.Anđić