Otišla korak dalje: Milosava izmasirala Asminu međunožje, pa zablistala od sreće (VIDEO)

Šok i neverica!

Milosava Pravilović odlučila je da Asminu Durdžiću priredi masažu iz snova. U jednom trenutku njena ruka otišla je u pogrešnom pravcu i završila u blizini njegovog međunožja, što je Asmina samo nasmejalo.

Nakon toga nastavila je masažu po njegovoj zadnjici i leđima, kao da se ništa nije dogodilo, dok je Asmin sve vreme kroz osmeh pratio njen svaki pokret.

Podsetimo, ranije su mnogi bili ubeđeni da Milosava ima emocije prema Asminu, pa je ova situacija postala još interesantnija za gledaoce.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

