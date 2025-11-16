Ipak su takmičari bili u pravu? Teodora shvatila da mora prva da povuče korak, pa zagrlila Đukića! (VIDEO)

Shvatila da od njegovog prvog koraka nema ništa!

Teodora Delić ove nedelje nominovana je od strane svojih ukućana i tom prilikom odmah se uputila ka izolaciji kako bi skinula šminku i spremila se za spavanje, a na vratima izolacije naišla je na Filipa Đukića.

Naime, on je ćaskao sa ostalim takmičarima, a ona je po svemu sudeći rešila da prva povuče korak i zagrli Filipa Đukića. Da li je Teodora shvatila da su ukućani bili u pravu i da Đukić ne otkida toliko za njom, te je zbog toga i nije zagrlio prvi ili je u pitanju nešto drugo, ostaje da pratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić