AKTUELNO

Zadruga

Ipak su takmičari bili u pravu? Teodora shvatila da mora prva da povuče korak, pa zagrlila Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Shvatila da od njegovog prvog koraka nema ništa!

Teodora Delić ove nedelje nominovana je od strane svojih ukućana i tom prilikom odmah se uputila ka izolaciji kako bi skinula šminku i spremila se za spavanje, a na vratima izolacije naišla je na Filipa Đukića.

pročitajte još

Srce će mi pući: Bebica ponovo pokušava da izmanipuliše Teodoru, pa joj dao ponudu da mu se vrati! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, on je ćaskao sa ostalim takmičarima, a ona je po svemu sudeći rešila da prva povuče korak i zagrli Filipa Đukića. Da li je Teodora shvatila da su ukućani bili u pravu i da Đukić ne otkida toliko za njom, te je zbog toga i nije zagrlio prvi ili je u pitanju nešto drugo, ostaje da pratimo.

pročitajte još

Šok odluka: Ivana Šopić saopštila informaciju koja će promeniti tok rijalitija! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Šok preokret: Miki Dudić vinuo Teodoru u nebesa nakon raskida s Bebicom, pa ipak Đukića poslao u izolaciju! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Opipava teren: Teodora proverila da li Đukića remete negativni komentari! (VIDEO)

Zadruga

Kako je Stanija dobila DVA MILIONA? Aneli pokazala da je samo novac bitan, pred Alibabom zanemela kao da joj je maca pojela jezik! (VIDEO)

Zadruga

HLADAN KAO BOZA: Peja saopštio Eni da želi da bude srećan, ona shvatila da je to IPAK BEZ NJE (VIDEO)

Zadruga

Svesna sam da sam preterala: Anđela shvatila da je pogrešila prema Gastozu, pa mu uputila javno izvinjenje (VIDEO)

Zadruga

Bez blama! Bebica ne skida, ali bukvalno, pogled s Teodore i Đukića (VIDEO)

Zadruga

Anđela se koprca u svojim lažima: Smislila treću priču o stanovanju kod Pavla, pa priznala da je ipak shvatila da je napravila grešku! (VIDEO)