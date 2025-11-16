AKTUELNO

Zadruga

NEĆE JOJ PROĆI DA BUDE ŽRTVA: Aneli dokazala da joj je Stanija rak rana, bez zadrške oplela po njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Leti perje!

Dok se Aneli Ahmić šminkala došao je Dačo Vrijiević, te su uspali u verbalnu raspravu zbog Stanije Dobrojević.

- Gde si krenuo, u Sibir? Nakazo! - rekla je Aneli.

- Nakaza? Šta si ti? - pitao je Dačo.

- Princeza - istakla je Aneli.

- Al' u ku*cu - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama, to se na prvu vidi - rekla je Aneli.

- Upropastila si se! Napravila si rezove iza uha... Pogledaj to što si uradila - rekao ej Dačo.

- Mani se ti uha, ko je*e uho. Paljba patuljak! - rekla je Aneli.

- Hoćeš da kažeš da Stanija nema harizmu za kojom je ceos vet poludeo? - pitao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima harizmu pa našla Asmina u Majamiju. Glumi žrtvicu, neće proći - rekao je Dačo.

- Stanija ne postoji napolju, nema je! - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

