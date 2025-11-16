NEĆE JOJ PROĆI DA BUDE ŽRTVA: Aneli dokazala da joj je Stanija rak rana, bez zadrške oplela po njoj! (VIDEO)

Leti perje!
Dok se Aneli Ahmić šminkala došao je Dačo Vrijiević, te su uspali u verbalnu raspravu zbog Stanije Dobrojević.
- Gde si krenuo, u Sibir? Nakazo! - rekla je Aneli.
- Nakaza? Šta si ti? - pitao je Dačo.
- Princeza - istakla je Aneli.
- Al' u ku*cu - rekao je Dačo.
- Mama, to se na prvu vidi - rekla je Aneli.
- Upropastila si se! Napravila si rezove iza uha... Pogledaj to što si uradila - rekao ej Dačo.
- Mani se ti uha, ko je*e uho. Paljba patuljak! - rekla je Aneli.
- Hoćeš da kažeš da Stanija nema harizmu za kojom je ceos vet poludeo? - pitao je Dačo.
- Ima harizmu pa našla Asmina u Majamiju. Glumi žrtvicu, neće proći - rekao je Dačo.
- Stanija ne postoji napolju, nema je! - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić