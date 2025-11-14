TI SI MONSTRUM: Asmin osuo drvlje i kamenje po Teodori, pa istakao da je Filip zaobilazi u širokom luku od momenta kada je dobio šta želi! (VIDEO)

Leti perje!

U emisiji ''Gledanje snimaka'' učesnici Elite imali su priliku da prokomentarišu raskid Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Što si se ti verila, ako je sada sve ovako? - upitao je Milan.

- Bili smo dve godine zajedno, negde mi je to bilo logično da prihvatim, ali i da se Filip nije desio, smatram da bi vremenom istina izašla na videlo i moje nezadovoljstvo se pokazalo. Ne bih se udala za Bebicu - kazala je Teodora.

- Imam pravo da mislim da ga je Teodora koristla. Ne mora nužno materijalno da bude, ali očigleno ga je koristila - dodao je Janjuš.

- Ja ne mogu da verujem u ovo što je Teodora rekla, da nije bila srećna sa mnom, to nije tačno - dodao je Bebica.

- Da li si bila srećna pored Bebice? - upitao je Janjuš.

- Jesam, kroz vezu jesam, nisam se folirala - kazala je Teodora.

- A ova dva meseca unazad? - upitao je Milan.

- Verovatno da nisam - kazala je Teodora.

- Teodora, ti si monstrum. Ti si devojka koja se verila, pa nekoliko dana posle toga rekla da joj se dopada drugi. Ti si Takijeva bivša, gora si od bilo koje utorak devojke, ko će tebe za ozbiljno shvatiti? - upitao je Asmin.

- Ti si nas spajao, a sada ovako govoriš? - dodao je Filip.

- Ti si u izolaciji sa Teodorom koja ti se navodno dopada, a ideš okolo naokolo i provodiš vreme sa drugim devojkama - kazao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.