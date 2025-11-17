Velike mame, a idete kod dece narokane: Aneli i Terza nastavljaju surov rat, on žestoko udario i na Milicu Veličković! (VIDEO)

Haos u dvorištu!
Borislav Terzić Terza i Aneli Ahmić ponovo su žestoko zaratili, a jedno drugo su počastili brutalnim uvredama u dvorištu Bele kuće.
- Nećeš videti svoju ćerku i bićeš doživotni NN. Ja znam šta je meni Milica rekla - govorila je Aneli.
- J*bem i tebe i nju. Ti se j*beš na Ramazan, k*rvo - dodao je Terza.
- Mogao si makar da ostaviš za mleko i pelene - rekla je ona.
- Velike mame, a idete kod svoje dece narokane - nastavio je Terza.
Autor: A. Nikolić