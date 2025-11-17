Haos, krš i lom: Bori pala roletna, odlučio svima da pokaže koliko je lud! (VIDEO)

Drama!
Bora Santana poludeo je nakon "Igre istine" Lepog Miće na kojoj je dobio šut-karte od Anastasije Brčić i Anite Stanojlović.
- Nema spavanja, sad ćete da vidite! Šta ova k*rvaela sere?I njoj ću da j*bem mamu u p*čku. Mene neko da sprda na "Igri istine" i da ne dobijem ništa, a da se svađam sa ljudima. Bolje da polomim krevete, pobacam sve i lomim šminku, pa da vidite koliko sam lud. Gde je Anitin krevet i njoj da izlomim sve? - besneo je Bora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić