PRIJATELJI S POVLASTICAMA! Filip i Teodora se DRUŽILI ISPOD JORGANA, sve se čulo! (VIDEO)

Bilo je tu svega i svačega!

Kao po starom dobrom običaju, Filip Đukić je i ovog jutra otišao kod Teodore Delić u krevet.

Oni su se mazili, ljubili po vratu, dodirivali, ali i bunili se što kamere gledaju direktno u njih.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE i OVDE.

Iako su do sad tvrdili da do poljupca nije došlo izgleda da je ovog jutra, u sitne sate ipak došlo.

Poljubac svakako nije bio transparentan, ali se ispod pokrivača svašta naziralo, a i čulo.

Pogledajte OVDE i OVDE, pa procenite sami, šta su njih dvoje radili u izolaciji.

Autor: R.L.