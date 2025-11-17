PRIJATELJI S POVLASTICAMA! Filip i Teodora se DRUŽILI ISPOD JORGANA, sve se čulo! (VIDEO)

Bilo je tu svega i svačega!
Kao po starom dobrom običaju, Filip Đukić je i ovog jutra otišao kod Teodore Delić u krevet.
Oni su se mazili, ljubili po vratu, dodirivali, ali i bunili se što kamere gledaju direktno u njih.
Detaljnije o svemu pogledajte OVDE i OVDE.
Iako su do sad tvrdili da do poljupca nije došlo izgleda da je ovog jutra, u sitne sate ipak došlo.
Poljubac svakako nije bio transparentan, ali se ispod pokrivača svašta naziralo, a i čulo.
Pogledajte OVDE i OVDE, pa procenite sami, šta su njih dvoje radili u izolaciji.
Autor: R.L.