IMAŠ STRAH DA PRIČAŠ! Matora ukopala Pečenicu, pa i nju ponizila: Tračara si, znaš da pustiš SLONOVO UVO! (VIDEO)

Žestoka!

Jovana Tomić Matora nastavila je da deli budžete i to bez dlake na jeziku.

- Pečenica, 4.000, ne mogu da ti dam veliki, ne iznosiš svoje mišljenje, ti nisi ovde ušao sa dugogodišnjim prijateljem, ne bih volela da me pokrivaš, imaš strah šta ćeš da pričaš. Nervira me što spavaš, treba da budeš aktivniji, molili smo te da progovoriš nešto, u redu je da budeš drug, smešno, potvrđujete priče - rekla je Matora.

Ona je dala Ivi Stupar mali budžet i poprilično je izvređala.

- Našla si mi bolnu tačku, ja sam tebe uvredila, ali za Draganu me je to zabolelo, spustile su se strasti, vredna si, mislim da si tračara, pustiš slonovo uvo, spletkara si. Ne kao Dača, već znaš da baciš rovca - navela je Jovana.

Ona je istakla i da je Aleksandra Jakšić "niskobudžetna" dok je u priči sa Janjušem.

- To tebe degradira, gubiš kredibilitet, mali budžet je to, nemoj da se degradiraš sa tim muvakanjem - navela je ona.

- Situacije su tako nalagale, nekad se spotaknemo, kako ko vidi, meni je bitna moja porodica. Ni sa kim se nisam u ljubavnom smislu ni pipunula osim sa Borom - rekla je Jakšićka.

