On je tempirana bomba: Ivan nakon haosa Milovana i Aleksandre obećao da će u svakoj situaciji biti uz nju (VIDEO)

Žestoka poruka!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez. Nakon haosa Milovana Minića i Aleksandre Nikolić došao je Ivan Marinković koji je obećao da će biti uz nju.

- Čovek prati šta ja radim... On ne može da joj j*be mater, biću tu kao sad. Mislim da je on tempirana bomba, a razlozi za to su njegovi. Mislim da je hteo da izađe iz anonimnosti. Ja sam tip koji ga izbegava, ne želim da ga nosim na duši - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić