Više neće da pristaje na minimum: Terza očitao lekciju Mini, Matora ubeđena da se ohladio (VIDEO)

Režu rečima!

Jovana Tomić Matora je podelila sledeći budžet Borislavu Terziću Terzi.

- Mislim da mnogo grešiš Terza. Ti i Luka niste drugari. Mnogo te ljudi tapše i priča jer imaš kvalitete. Da li ti svesno spuštatš loptu? Ja mislim da tebi ni Asmin nije drug. Ako Luki nisi prešao preko pljuvanja, ne mislim da možeš i Asminu što je podbadao tebe i Minu - rekla je Matora.

- Rekao sam ja njemu da je ružno za stolom, ali ej ovako sa strane rekao - rekao je Terza.

- Asmin ti jeste postao drugar, a ti svakome možeš da budeš drug. Takav si čovek, ali to ne znači da je dobro po tebe. Ako je neko veličao rijaliti drugare to sam ja, pa me svaki put zaboli. Meni je jedino Ivan rijaliti drug, ali te cenim i poštujem. Ćutao si i za Anđela, a mnogo pre klipa si mu zamerao te stvari. Uvek kaži ono što misliš, šta te briga. U Minu si se zaljubio, ali je mnogo bilo jače u početku. Mislim da je ona zagrejanija, vidiš kako se stvari menjaju - rekla je MAtora.

- Ja ne mogu da budem u odnosu ako nije to to sto posto. Meni neke stvari ne prijaju. Ako budemo mogli da ispeglamo neke stvari bićemo, ako ne biću joj drug i prijatelj ovde. Ja se dajem u svakom odnosu i to želim da bude i sa druge strane - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić