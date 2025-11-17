LETE PARE NA SVE STRANE! Bora podivljao, pa zaratio sa Matorom! Tomićeva šokirala spuštanjem lopte sa Anđelom (VIDEO)

Haos!

Jovana Tomić Matora je podelila sledeći budžet Anđelu Rankoviću.

- Anđelo, naravno da ne postoji netrpeljivost, ali me ove sezone ne vodi gnev. Kad sam ti ja pričala za situacija koje su se meni dešavale nisi mi verovao, a na kraju se desilo isto. Naravno da mi je drago! Ne navodim te na anketama jer se zna moje mišljenje. Mogu da te navedem na svakoj. Zauvek će ostatiu ovakav odnos. Uvek ću ti odgovoriti kad osetim da me provlačiš. Svi imamo mane i vrline. Situacija za Terzu te nije povredila, nego te povredilo jer razmišljaš da li te neko izdao. Ne možeš da nosiš tu jačinu na leđima. Ja sam cepala majicu i onda sam došla ovde i stajala. Bićemo do kraja života ovakvi - rekla je Matora.

- Nemam ni ja potrebu da potenciram nešto, kao ni ti.I ja ću uvek odreagovati. Uvek si govorila kako ja sebe hvalim... Doživotni neprijatelji ćemoi biti - rekao je Anđelo.

- Maja srednji. Nikad me nuisi uvredila, ali si uvek tu za mene kao i ja za tebe. Imaš pravo da se ponašaš tako i makar imaš pokriće. Bora mali budžet. Onaj dan kad si pričao ono za mene bilo mi je teško jer je Anči bilo devet meseci. Istina je ono što si rekao za mog ćaleta. Ja ni dan danas ne znam zašto imaš loše mišljenje o meni- rekla je Matora.

- Celom Železniku si mali budžet dala, a Luki veliki. Nikad mi nisi dala veliki budžet, ali ti i tvoja devojka uzimate cigare da prodajete naordu. Sve ću vam opljačkati! Sve ću da pobacam, evo ti mali budžet. Koku si namestila da ide u zatvor. Od kad si dobra sa Minom, folirantu jedan? - vikao je Bora.

- Ako ćete da dođete na sahranu i posle da prebacujete - počela je Matora.

- Došao sam zbog tvoje familije - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić