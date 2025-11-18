AKTUELNO

Kao kiša oko Niša! Matora urnisala Situ, Luka dao svoj sud o Haninom ulasku u Elitu: Trebala je da zaštiti unuče i da ne dozvoli da je neko vređa i preti joj (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala ulazak Hane Duvnjak.

- Kada neko dođe sa tremom i pričom, pričala je razumno ili razgovetno. Meni šta je fascinantno, sve i da je tako kako kaže Sita, kako joj ne ide u glavu, čekaj stani, neću zbog deteta da je gazim?! Mislim da njih boli ku*ac jedne za druge, u tom slučaju, pošto je Nerijova majka, aj ti budi razumna kao majka, pa sve i da je najgora ova žena, kaži: "Neću da radim to, jer sam ja baba". Ne mogu da shvatim da je preče da se vodi rat i da idu intervjui i da se toliko eksponira i hoćeš da uzmeš dete. Slažem se sa Asminom, šta treba Aneli da pljuje i da pi*a?! Moj utisak je da i kada bi Sita ušla, da bi se brzo posvađale. Ovo je Sitin sin, ovo je Sitina snajka, mislim da to treba da zanima Situ, a normalno mi je da će Aneli da odbrani porodicu, mene bi bilo blam. Greška kod Aneli je isto da je znala gde ulazi, ko je tu, da će se pričati i da Aneli nije rekla Siti, slušaj: "Mene će gaziti zbog tebe, hajde potrudi se da mi ne praviš probleme" - rekla je Matora.

Luka Vujović je dobio reč.

- Da poželim dobrodošlicu Hani, drago mi je zbog Nerija jer znam kako je potonuo. S druge strane, video sam da je devojka uplašena, imala je tremu, videla se da je pričala je istinu. Verovatno ima kočnicu, tako da ne možemo da kažemo da je bila pripremljena. Ako misle da Aneli čine dobro, ne čine joj dobro. Imali su priliku da stanu i da prestanu, ovo ne vodi ničemu, ovde nisu bitni ni odnosi Asmina i Aneli...Ona ima ovaj problem, ovo je veliki problem u životu, ako misli da neka majka može mirno da spava, ne može, treba Sita da uđe i da raspravi sa svojim sinom. Nije ušla Hana i rekla da se sve smirilo i da se čula sa Groficom, nego je pretrpela haos napolju. Vidim da je i Neriju bilo jako neprijatno. Ne zanima me da li me Sita pljuje, mislim da je trebala da zaštiti unuče i da ne dozvoli da neko vređa i preti Hani. Ne sviđa mi se ovo što je Aneli rekla, zato što je ona baka Ariji - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

